Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum geldi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklaması ile ilgili konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını zamlar geri çekilene kadar ödemeyeceğine" ilişkin açıklamasıyla ilgili, "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun dün elektrik faturalarına ilişkin verdiği mesajı bugün Türkiye'nin konuştuğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturalarındaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istediğini anımsatan Özel, bu konunun da içerisinde yer aldığı kanun teklifini geçen yıl 7 Mayıs'ta Meclis'e sunduklarını belirtti.

Sundukları teklifte TRT payının da kaldırılmasının yer aldığını anlatan Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi aynı kanun teklifimizin içinde olan TRT payının kaldırılmasını, büyük bir jest yapıyormuş gibi tek başına yaptı. TRT payı, teklif içindeki maddelerden bir tanesiydi. Gelin, bu kanun teklifinin ana gövdesini hep birlikte gelecek hafta salı gününden itibaren kanunlaştıralım. KDV'yi kış ayları için tamamen ortadan kaldıralım, yaz aylarında da yüzde 1 olsun. Bunun dışında asla ve asla faturalara bir vergi yansımasın. Faturalara aralık ayı sonu itibarıyla gelen zamların tamamen geri alınması da temel talebimizdir." diye konuştu.

Faturasını ödeyemeyen vatandaşların karanlıkla, soğukta kalmakla karşı karşıya olduğunu dile getiren Özel, vatandaşların faturasını ödeyebilmek için bankalardan ihtiyaç kredisi aldığını öne sürdü.

Özgür Özel, son bir haftada vatandaşların bankalara olan borcunun 7,2 milyar lira arttığını ifade ederek, "Böyle büyük bir borcu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının sırtına bindiren ve onları bankalara daha borçlu ve hacze uğramaya daha yakın bir duruma getiren iktidarın yaptığı zamlardır." dedi.

CHP'nin elektriğe büyük bir zam yapılacağını geçen yıl söylediğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Kasım ayında hazırlandılar, aralıkta bilerek beklemeye aldılar. Neden beklemeye aldılar? Çünkü enflasyon sepetinin içinde elektrik fiyatı var. Elektriğe yüzde 127, yüzde 50 zam yaparsan bunun aralık sonu enflasyonuna yansıyacağını biliyorlar. Enflasyon yüksek çıkarsa emekliye, memura verilecek zam artacak. Devletin vatandaşa kurduğu pusuya bakın. Diyorlar ki 'elektrik fiyatı artışının sebebi CHP'dir. Bunu şaka diye yapsan millet 'abartmayın' der, gülmez buna. Zammın altında 'Recep Tayyip Erdoğan' diye imza var. 'Zamlar CHP zihniyetinin ürünüdür' diyor. AK Parti'nin dediklerine bir kulak verin ve vatandaşla alay etmenin cezasını bunlara sandıkta verin. Sarayda itibar olsun diye şov yapıyorlar, on binlerce ampul yakıyorlar. Vatandaş bir ampulü söndürecek, o da seçimde AK Parti'nin ampulünü söndürecek. Ondan sonra bütün Türkiye'de çok daha rahat elektrik, çok daha rahat doğal gaz kullanılacak, hayat da ucuzlayacak, maaşlar da artacak. AK Parti'nin ampulü sönmeden bu ülkeye huzur gelmeyecek."

Özel, doğal gazda kademeli fiyata geçişle ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Kademeli fiyat aslında doğru kullanılırsa doğru uygulanırsa hepimizin savunacağı vicdani bir iş. Yıllardır söyleriz, 'kademeli tarife olsun ilk birkaç tarife sosyal tarife olsun.' Sosyal tarife demek mevcut fiyatın yoksullar için aşağı çekildiği, zenginler için birazcık arttırıldığı bir tarifedir." diye konuştu.

On milyonların sesi oldu

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına ilişkin bir çağrısı oldu. Buna da eleştiriler geldi. Suça teşvik olduğu yönünde yorumlar var. Bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, faturasını ödemeyen, ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken on milyonların sesi olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalmayı göze aldığını söyleyen Özel, "Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız. Bizim yaklaşımımız 5'li çeteye başkaldırmakken saray zihniyeti bunu kendisine ve devlete baş kaldırmak olarak görüyorsa sarayı 5'li çetenin emrine, devleti de bir partinin devletine dönüştürdüğünün itirafıdır." diye konuştu.