Mahkum oyuncuları Ali kimdir gerçekte kim oynuyor? Ramiz Mullamusa nereli?

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Mahkum bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Peki son bölümlerde dikkat çeken Ali karakterini kim oynuyor. Ramiz Mullamusa kaç yaşında, aslen nereli?

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FOX TV 'in perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Mahkum'un oyuncuları araştırılıyor. Mahkum 'Ali' Ramiz Mullamusa kimdir? Ali gerçek adı nedir? Ramiz Mullamusa kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Ramiz Mullamusa nereli?

Mahkum Ali kimdir: FOX'ta yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide Ali karakteri dikkat çekti. Her perşembe ekrana gelen dizide Ali'yi canlandıran isim Ramiz Mullamusa oluyor.

Ali, hırsızlık suçu nedeniyle Savcı Fırat ile aynı koğuşa geldi. Savcı, Ali'nin savunmasında ona yardımcı oldu ve içerden çıkmasını sağladı. Ali'nin nezarethanedeki son gecesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Fırat, o gece intihar etmeye çalıştı ve o sırada tuvalete Ali geldi. Ali, Fırat'a ailesini öldürenin kendisi olduğunu söyledi. İlerleyen dakikalarda ise Sasha ile Ali'nin bir bağlantısı olduğu görülüyor. Peki, Ali ne yaptı?

Ramiz Mullamusa kimdir: 24 Haziran 1999 Hatay doğumludur. Henüz lise öğrencisidir. Hakkında bilinen bir şey yoktur. Yengeç burcudur.

Ramiz Mullamusa, ilk olarak Beni Bırakma dizisiyle ekrana gelmiştir. Daha sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aziz karkaterini canlandırmıştır.