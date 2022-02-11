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Halil Falyalı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sanal bahiste ortak çıktı! İki cinayet bağlantılı mı?

Halil Falyalı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sanal bahiste ortak çıktı! İki cinayet bağlantılı mı?

İSTANBUL polisi, KKTC'de uğradığı saldırıcı sonucu öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırıyor. Halil Falyalı ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bahis şirketi üzerinden bir ortaklığı olduğu ortaya çıktı. İşte iki cinayetle ilgili bomba detaylar...

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KKTC'de otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı, kumarhaneden çıkıp evine giderken uğradığı suikast sonucu şoförüyle birlikte öldürüldü. Cinayetle ilgili KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilöy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi. İşte detaylar...

Söylemez Kardeşler Çetesi lideri emniyette sorguda 
Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez ile cinayeti işlediği belirtilen 2 adamı gözaltına alınmıştı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

Halil Falyalı ile Mahmutyazıcıoğlu sanal bahiste ortak çıktı
Titiz çalışmalar sürerken Emniyet dikkat çeken bir soruya odaklandı. Ece Erken'in 26 Ocak'ta öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı var mı? Emniyet ekiplerini bu sorunun yanıtını aramaya iten gelişme ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak olduğunun öğrenilmesi oldu.

Edinilen son dakika bilgisine göre; casino, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 26 Ocak'ta öldürülmüştü
Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Yasak isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. Silahlı saldırıda Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralanmıştı. Olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.

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