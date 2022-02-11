LC Waikiki ikinci el satışa başladı fiyatlar olay oldu! Twitter'da tepki yağdı: Birkaç saat sonra...

Türkiye'nin dev giyim mağazaları zinciri LC Waikiki, internet sitesinde ikinci el kıyafetler satmaya başladı. Şirket, bu kıyafetlerin satışında 'sürdürülebilirlik' vurgusu yapsa da sosyal medya, durumu pek de böyle karşılamadı.

Abone ol

Geçen yıl Güney Amerika kıtasıyla beraber, toplamda 4 kıtada ve 53 ülkede bin 200'den fazla mağazaya ulaşan ve haftalık 12.8 milyon ziyaretçi ağırlayan Türk hazır giyim devi LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı. Salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.



2021 itibari ile pazaryerlerinden çekilen ve yalnızca kendi online sitesi üzerinden satış yapan LC Waikiki, ilerleyen saatlerde ise uygulamanın bir test çalışması olduğunu belirterek ürünleri siteden kaldırdı. Şirket kaynakları, test çalışması olarak birkaç saatliğine başlatılan uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir karar alınmadığını belirtti.







"Sıfır fiyatına ikinci el gibi olmuş"

Sosyal medya kullanıcıları satışla ilgili "Durum LC Waikiki’nin kendi sitesinde ikinci el kıyafet satacağı kadar kötü mü?", "LC Waikiki ikinci el ürün satıyor. Gerçekten wai kiki vayyy vayyy halimize ahshajs", "Soran olursa 2022’de ikinci el kıyafetler satan LC Waikiki bir zamanların en kaliteli markasıydı, yanlış yönetilen Türkiye Cumhuriyetinde ekonomiye yenik düştü dersiniz.", "Sıfır fiyatına ikinci el gibi olmuş", "Artık millet ikinci el Ürünleri bile almakta zorlanıyor", "LCWaikiki ikinci el satışa başlamış şahlanmış yine enflasyon devam mı" yorumlarını yaptı.





"Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu"

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada; pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu. Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Pamukta 2011’de de böyle bir durum olduğunu fakat fiyatların sonrasında tekrar gerilediğini hatırlatan Küçük, “O yüzden geçici bir durum. Tavsiyem, sipariş miktarı kadar pamuk alınması gerek, stok yapmak mantıklı değil” diye konuşmuştu.