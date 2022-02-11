Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım
ADANA’nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini kadınlar yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.
Kozan'a bağlı Tılan Mahallesinde yaşayan Özge Bolat, dalından taze taze topladığı limon ve turunçların kabuklarından tatlı yapıyor.
Bolat, limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyledi.
Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.
Her mahallede kadınların fabrika gibi çalıştığını söyleyen Özge Bolat, "Kara kazanda şerbetlerini hazırladık, limonları tek tek dizdik, acılarını çıkardık." dedi.