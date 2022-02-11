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Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

İhlas Haber Ajansı
Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

ADANA’nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini kadınlar yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

Kozan'a bağlı Tılan Mahallesinde yaşayan Özge Bolat, dalından taze taze topladığı limon ve turunçların kabuklarından tatlı yapıyor.

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Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

Bolat, limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyledi. 

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Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

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Dalında 1 TL tatlısı 50 TL! Adana'ya sipariş yağıyor: Ayda 200 kavanoz yaptım

Her mahallede kadınların fabrika gibi çalıştığını söyleyen Özge Bolat, "Kara kazanda şerbetlerini hazırladık, limonları tek tek dizdik, acılarını çıkardık." dedi. 

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