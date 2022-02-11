Tansu Okan kimin oğlu anne ve babası kimdir? Tansu Okan evli mi?

Pop müziğe imzasını atmış yıldız isimlerden biri olan Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü söylenen Tansu Okan yoğun bakımdan çıkamadı. Babasını 58 yaşında kaybeden Tansu Okan kimdir, kaç yaşında? Tansu Okan'ın annesi kimdir?

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Pop müziğin dev isimlerden biri olan ve 58 yaşında hayatını kaybeden Tanju Okan'ın tek çocuğu olan oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tansu Okan yoğun bakımda hayatını kaybetti. Tansu Okan'ın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Tansu Okan kaç yaşında öldü, Tansu Okan annesi kimdir?

Türk müziğinin ünlü yorumcularından olan ve 1996 yılında yaşamını yitiren Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Tanju Okan'ın hayatı oğlunun vefatının ardından yeniden gündeme geldi. İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.

Tansu Okan ölüm nedeni: Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Tansu Okan'ın fıtık ameliyatı olduğu ve yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastane kaldırıldığı bildirildi. Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Babası Tanju Okan kimdir:

27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de doğan Tanju Okan, ilk önce 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, bir yıl sonra İstanbul'a döndü. 1960'ların sonunda Türkiye'de plak yapmaya başlayan Fransız sanatçı Patricia Carli'nin dikkatini çeken sanatçı, Fransa'ya gidip Fransızca kayıtlar yaptı. Bu kayıtlardan ikisi (Le Sourire De Mon Amour ve S'il N'y Avait Que Toi Au Monde) 45'lik olarak Fransa'da yayınlandı. 1970 yılında Georges Moustaki’nin “Le Métèque” parçasını Şükran Akannaç ve Nino Varon'un yazdığı Türkçe sözlerde "Hasret" adıyla yorumladı. Bu plak Tanju Okan'ı geniş kitlelere tanıtan bir eser oldu. Bu kırkbeşliğin ikinci yüzündeki "Ah Bir Zengin Olsam" da benzer bir başarıyı yakaladı. 1972 yılında Tuğrul Dağcı'nın yazdığı "Koy Koy Koy" ve Güzin Gürman'ın yazdığı "Öyle Sarhoş Olsam Ki" kırkbeşlikleriyle şöhretini perçinledi.

Sanatçının 1970-1974 yılları arasında çıkardığı popüler şarkıların toplandığı Bütün Şarkılarım 1975'te piyasaya çıktı ve sanatçının ilk longplayi oldu. Aynı yıl çıkardığı ve düzenlemelerini Onno Tunç'un yaptığı iki kırkbeşlikteki şarkılar Tanju Okan'ın son hitleri oldu. Bunlardan Mehmet Yüzüak ve Rıfat Şanlıel bestesi olan "Kemancı", ötekisi ise Selami Şahin bestesi "Dostlarım"dı. "Benim en iyi dostum içkim, sigaram" sözleri ile bilinen "Dostlarım" şarkısını Tanju Okan, Selami Şahin'den özel olarak yapmasını istemişti. Aynı yıl Tanju Okan, "Kadınım" şarkısına ilham veren Zerrin Erdoğa ile evlenerek ikinci kez nikâh masasına oturmuş oldu. Bu evlilik 14 ay sürdü.