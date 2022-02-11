Cari açık son 1,5 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı

Cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari denge Aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdi.Böylelikle cari dengede 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.

Yılın tamamında ise ödemeler dengesinde 14,88 milyar dolarlık açık izlendi. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari dengede Aralık ayında 2,28 milyar dolarlık fazla görüldü. 2020 Aralık ayında bu rakam 700 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1,12 milyar dolar artarak 1,71 milyar dolara yükselirken, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artışla 1,31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı hızlı yükselmişti

Aralık ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının hızlı yükseliş kaydettiği görülmüştü.

Buna göre, Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükselmişti.