BIST 2.032
DOLAR 13,56
EURO 15,43
ALTIN 794,83
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel'in başı belada herşey babasının karıştığı kazayla başladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel'in başı belada herşey babasının karıştığı kazayla başladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel babasının karıştığı bir trafik kazası nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Şilili yıldız ölüm tehditleri alıyor.

Abone ol

2017-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ardından İtalya Serie A takımı Bologna'ya transfer olan Gary Medel'in başı belada. Şilili yıldız futbolcunun başı, babasının ülkesinde karıştığı bir trafik kazasının ardından derde girdi.

Kazanın diğer tarafı, Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve mesajlarla tehditlerde bulundu. Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Babam kendisini kovalayanlardan korku ve olay yerinden uzaklaştı. Çünkü babamı kovalayanlar hakaret ettiler" şeklinde konuştu. (Ajanspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Ardahan 70 kamyon kar taşındı! Atatürk heykelinin son halini görenler şaştı kaldı
Ardahan 70 kamyon kar taşındı! Atatürk heykelinin son halini görenler şaştı kaldı
Yunanistan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na cevap: Türkiye'nin talebi mantığa aykırı
Yunanistan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na cevap: Türkiye'nin talebi mantığa aykırı
NBA'de takas döneminin son gününde James Harden sürprizi
NBA'de takas döneminin son gününde James Harden sürprizi
Mahkemeden emsal karar! Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği ‘soğuk su’ boşanma nedeni sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği ‘soğuk su’ boşanma nedeni sayıldı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otellerin sahilinde bulundu belediye cesedi kepçeyle aldı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otellerin sahilinde bulundu belediye cesedi kepçeyle aldı
Bitlis’te kent merkezinde kar kalınlığı 5.5 metreyi buldu
Bitlis’te kent merkezinde kar kalınlığı 5.5 metreyi buldu
Emrah boşandı mı eşi Sibel Kirer'den neden ayrıldı? Sibel Erdoğan kimdir?
Emrah boşandı mı eşi Sibel Kirer'den neden ayrıldı? Sibel Erdoğan kimdir?
‘65 yaş üstü otobüs kartları iptal edildi' dendi! Kütahya Belediyesi açıklama yaptı
‘65 yaş üstü otobüs kartları iptal edildi' dendi! Kütahya Belediyesi açıklama yaptı
Devlet Bahçeli talimatı verdi! Rize'den Kemal Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü olarak gönderildi
Devlet Bahçeli talimatı verdi! Rize'den Kemal Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü olarak gönderildi
Mete Horozoğlu eşi ve çocukları kimdir? Mete Horozoğlu boşandı mı evli mi?
Mete Horozoğlu eşi ve çocukları kimdir? Mete Horozoğlu boşandı mı evli mi?