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Emrah boşandı mı eşi Sibel Kirer'den neden ayrıldı? Sibel Erdoğan kimdir?

Emrah boşandı mı eşi Sibel Kirer'den neden ayrıldı? Sibel Erdoğan kimdir?

Şarkıcı Emrah 2014 yılında evlendiği eşi Sibel Kirer'den anlaşmalı olarak boşandı. 2 yıldır evliliklerinde krizler yaşayan çiftin Elyesa ve Eleysa adında iki tane çoçuğu var. Emrah'ın boşandığı eşine aylık 30 bin lira nafaka vereceği de iddialar arasında. Peki Emrah'la evlenince müziği bırakan Sibel Kirer kimdir, kaç yaşında?

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Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Emrah Erdoğan-Sibel Kirer arasında ipler koptu ve çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çocukları Eleysa ve Elyesa'nın velayeti anne Sibel Kirer'e verildi. Emrah boşandığı eşine aylık 30 bin lira nafaka ödeyecek. Peki Emrah'ın 2014 yılında evlendiği ve 8 yıl evli kaldığı eşi kimdir, kaç yaşında?

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak. Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. Boşanma davasının Emrah'ın açtığı iddia edildi.

Sibel Kirer kimdir: Kirer, 1980 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Müziğe 13 yaşında Belçika'da başladı. Henüz küçük yaşlarda başladığı sanat hayatına, büyük salonlarda dernek ve çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak devam etti. Akbaş Müzik'le, 1998 yılında "Az Değilsin Abisi", 1999 yılında "Bana Göz Kulak Ol" adlı iki albüm çalışması yaptı.

Sahne hayatına, Emrah ile tanışantıktan sonra son veren Sibel Erdoğan'ın bu evliliğinden Eleysa Erdoğan, Elyesa Erdoğan adında iki çocuğu bulunuyor.

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