Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışıyla ilgili açıklama: Elektriğini kesmeleri çok zor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözleriyle ilgili "İcra iflas yasası varken borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeleri çok zor." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. İsyan denemesi olduğunu söyleyen MHP Lideri Bahçeli, "elektriği kesilmelidir" dedi. Muhalefetten ise farklı tepkiler geldi, İYİ Parti çekimser kalırken Babacan farklı bir noktaya işaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu.

Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." şeklindeki sözleri ve elektrik faturalarına dair de açıklamalarda bulundu. İşte Babacan'ın konuya ilişkin açıklaması:

Bu kadar yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatlarını bir şekilde protesto etmek anayasal hak. Vatandaşlarımızın olan bitene tepkisini göstermesi olağan. Türkiye böyle bir şey yaşamadı. Petrol fiyatları benim Bakan olduğum dönem 20 dolardı. 7 buçuk kat arttı. Bu artışı nasıl vatandaşlara aktaracağımızla ilgili sürekli toplantı yapardık. Maliyet artınca illa ki fiyatlar artıyor. Sorun şu an döviz kurundaki artış. A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırdığı gibi elektrik fiyatlarını da artırmış durumda. Dolar kurunda yüzde 90'lık artış var. Normalde dünyadaki enerji fiyatları ve enflasyona paralel bir artıştan söz ediyoruz aslında. Ancak MB ile ilgili çok büyük yanlışlar yapıldığı için her şeye zam geliyor. Sorunun özünde dolar kurunun artması var. Bunun da tek sebebi kötü yönetim. MB'nin bağımsızlığını kaybetmesi.

Doğal gazda hane halkına normal tarifeden daha düşük bir tarife uygulanıyorsa bu elektrik için de yapılabilir. Şu andaki hükümet ülkede rezerv bırakmadı. Ne kadar yedek akçe varsa biriken MB'de yine sıfırladılar. Kara gün için ayrılan akçelerin tamamı sıfırlandığı ve MB rezervleri düşürüldüğü için... Sübvanse edecekler ya da vergi düşürecekler. İkinci bir enflasyon dalgasına da hazır olmak gerekiyor. Tek tek atılmış adımlarla bu mümkün değil.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı protestosu! 'Geri çekinceye kadar fatura ödemeyeceğim'

"BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ELEKTRİĞİNİ KESMELERİ ÇOK ZOR"

Elektrik faturasını ödemeyince bunun yaptırımlarından biri aylık üzerine eklenen geç ödeme cezası ve birisi de kesmek. Şu an elektrik kesilebilecek mi ben emin değilim. İnsanların evlerinde kullanılan temel ihtiyaç malzemelerinin haczedilmesini engelledik. Böyle bir icra iflas yasası varken borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeleri çok zor. Bu kadar fiyat arttıktan sonra bu oran daha da artacak. Temel ihtiyaç diye buzdolabı alınamazken elektriği nasıl keseceksiniz? Bu konu Sayın Erdoğan'ın önüne gelecek o da gönlünde ne koparsa... Fiyatlar bir miktar geri çekildiğinde, fiyatlar düştü ve Erdoğan'ın ismini yan yana okuyacaksınız. Kur düştüğünde Erdoğan düşürdü oldu, elektrik fiyatlarında da aynı algı yaratılacak. Erdoğan ne zaman bir elektrik faturası gördü? Komşusu yok.