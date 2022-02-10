Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti

Gazeteci Faruk Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını yorumladı. Aksoy, "Evet faturalar çok yüksek ama iktidar olmaya aday saygın bir ismin, 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demesi çok tehlikeli ve yanlıştır. Sonu da çok fazla iyiye işaret etmeyen şeylerdir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" sözleriyle olay olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun olay çıkışını Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programında yorumlayan Gazeteci Faruk Aksoy, "Evet faturalar çok yüksek ama iktidar olmaya aday saygın bir ismin, 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demesi çok tehlikeli ve yanlıştır. Sonu da çok fazla iyiye işaret etmeyen şeylerdir" ifadelerini kullandı.