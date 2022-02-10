BIST 2.039
DOLAR 13,50
EURO 15,48
ALTIN 793,20
GÜNCEL

Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti

Gazeteci Faruk Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını yorumladı. Aksoy, "Evet faturalar çok yüksek ama iktidar olmaya aday saygın bir ismin, 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demesi çok tehlikeli ve yanlıştır. Sonu da çok fazla iyiye işaret etmeyen şeylerdir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" sözleriyle olay olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun olay çıkışını Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programında yorumlayan Gazeteci Faruk Aksoy, "Evet faturalar çok yüksek ama iktidar olmaya aday saygın bir ismin, 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demesi çok tehlikeli ve yanlıştır. Sonu da çok fazla iyiye işaret etmeyen şeylerdir" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da tır karlı yolda böyle kaydı o anlar araç kamerasında
Konya'da tır karlı yolda böyle kaydı o anlar araç kamerasında
Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
Ayşenur Arslan tepki çeken TMT sözleri için özür diledi
Ayşenur Arslan tepki çeken TMT sözleri için özür diledi
Millet İttifakı'nda fatura çatlağı! 'Meral Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz!'
Millet İttifakı'nda fatura çatlağı! 'Meral Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz!'
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Meriç Erkan'ın son hali bambaşka Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi nasuh tövbesi etti 'Mahmut Erkan' oldu
Meriç Erkan'ın son hali bambaşka Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi nasuh tövbesi etti 'Mahmut Erkan' oldu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' videosuyla olay oldu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' videosuyla olay oldu
Ahmet Hamdi Çamlı elektrik ve doğalgaz faturası zamlarının suçlusunu CHP ilan etti
Ahmet Hamdi Çamlı elektrik ve doğalgaz faturası zamlarının suçlusunu CHP ilan etti
Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 'suikastçı örgüt' dedi
Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 'suikastçı örgüt' dedi