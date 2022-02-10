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Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi

GAZİANTEP'teki üst geçide takılan kamyon dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesinde Abdulcabbar Butnar'ın kullandığı 33 BBD 66 plakalı kamyonun dorsesi, sağ şeritte ilerlerken yaya üst geçidine takıldı.

Yıkılan dorse, kamyonu sollayan Semir Hatlan'ın kullandığı 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından kamyonda bulunan sıvı yağlar yola döküldü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, temizlik çalışmalarının ardından yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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