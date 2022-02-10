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Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...

KANAL D Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan Cahide Palazzo'da sahne aldı. Ünlü dostları ve meslektaşları Uğur Aslan'ın sahnesinde halay çekerek mekanı yerinden oynattı.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Eren komiser rolüyle oyunculuğunu konuşturan Uğur Aslan, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sesiyle de gündemden düşmüyor. Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyle programındaki 'Kaynatın Çayı' türküsünü söylediği günden bu yana yıldızı şarkıcılıktan yana da parlamaya başladı. Aslan, Cahide Palazzo isimli mekanda sahne aldı ve yakın arkadaşları ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.



Sahnede ünlüler halayı
Uğur Aslan’ın sahne aldığı gecede Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Barış Falay, Demet Akbağ, Esra Erol ve Hüsnü Avni Danyal sahneye çıkarak halay çekti.

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