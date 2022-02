Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman arasında başlayan İsrail tartışması giderek sertleşiyor. Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet Partisi kanadı ve Milli Gazete'nin kendisi hakkındaki suçlamaları üzerine geçti kamera karşısında Saadet Partisi'ni yerden yere vurdu.

Kişisel YouTube hesabı üzerinden bir video paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca yaşanan süreci özetleyerek, “Milli Gazete bugün manşet yapmış, ‘Karaduman İsrail’e çakıyor, ses nereden geliyor’ diye. Ben İsrail’i koruyormuşum… Bu kadar seviyesizden öte yalan beyan olabilir mi?” tepkisi gösterdi.

İsrail müdafaacısı yaptılar beni ya!

Karaduman’ın İsrail beyanına katıldığını belirten Cübbeli Ahmet, “İsrail müdafaacısı yaptılar beni ya! Bu kadar da saptırmak olabilir mi? İnsan insaflı olur” ifadelerini kullandı. Karaduman ve Saadet’in kendisini sorgulamasını isteyen Cübbeli Ahmet, “HDP, PKK, PYD kimin kurdurmasıdır?” diye sordu. Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz?

- Diyarbakır anneleri için HDP’ye hesap sordunuz mu? Bir tane beyanınız var da ben mi duymadım. Seçim ittifakı pazarlıyorsunuz. HDP demek siyonizmin projesi parti demek. Bu HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz?

- Manşete koymuşlar (Milli Gazete’yi kastediyor) yanında da Karamollaoğlu İran elçisini kabul etti. Buradan ne anlaşılıyor? Ben Saadet ile uğraşmıyorum. Küçük işlerle uğraşacak adam değilim. İran, Yahudi’ye çattı gözüken en ufak kurşun bile atmayan anca bu işin istismarını yapan bir ülkedir.

Saadet Partisi’nin din düşmanlarıyla bir araya geldi

İran’ın Suriye ve Irak’ta yaptıklarını aktaran Cübbeli Ahmet, “Hala Kasım Süleymani’ye şehit diyorsunuz, Biz İran’la ayrılmayacağız diyorsunuz” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi’nin din düşmanlarıyla bir araya geldiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti:

Ne kadar şer ittifakının varsa zaten sıfır nokta bilmem nesiniz ama…

“Benim kadar İsrail’in Yahudi’nin aleyhine konuşan kim var? İftiralarınızı Allah’a havale ediyorum. Ne kadar şer ittifakının varsa zaten sıfır nokta bilmem nesiniz ama… Bu kadar garip Müslümanları, İslam adına din adına peşinizden sürüklüyorsunuz. Bütün reyler CHP’ye HDP’ye gidiyor…”

Bu Saadet’in kandırdığı Müslümanları Allah için uyarıyorum

İran ile ilgili bazı konulara değinen Cübbeli Ahmet, “Bu Saadet’in kandırdığı Müslümanları Allah için uyarıyorum. Ahirette de görüşeceğiz. Bunlar tamamen batıla hizmet ediyor. Allah size soracak” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca - Saadet Partisi tartışması nasıl başladı?

Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın “İsrail bir terör devletidir ve coğrafyamız için en büyük tehdittir” ifadelerine Cübbeli Ahmet Twitter hesabından yanıt verdi. Cübbeli Ahmet şunları kaydetti:

- Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz! Bu millet sizin hamâsî nutûklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz? İran'ın Suriye'de bulunmasını savunan da sen değil misin? İran'ın 1200 senedir Yahûdî'yle barışık olduğuna dâir ilmî ve arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sâbir Meşhûr'un videolarına da mı ulaşamadın? Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetsiz Saadetçilerin, Yahûdî'yle muhârip gibi görünüp Yahûdî'yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonistle çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgâl eden İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hâinlik anlamına geldiğini idrâk etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın.

Saadet yetkilileri sert açıklama yaptı

Bu sözler üzerine Saadet cephesinden tepkiler geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Cübbe! Her şeyi örtmüyor işte. Cahilliği, vefasızlığı ve had bilmezliği örtmüyor mesela. Cübbeli işte! Sözü israf etmeye gerek yok; ‘Demedim dilimin ucuna gelen her ne ise” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Aydın ise “Sultan sofrasına oturan âlimin fetvasına itibar edilmez” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise “Fakat ilmin cübbesini giyerek arz-ı endam eden fakat irfanı cüssesinde taşımaktan imtina eden bu türden zevatın sözüne gıybet, hükmüne nispet, haline husumet yön veriyor. Ne söylediğini kendi diliyle ilan eden bu zat, niye söylediğinin bilinmesini istemez. Saadet Partisi’ni ve mensuplarını karalamanın ve bunun üzerinden de hükümet tayfasına yaranmanın, yanaşmanın, yamanmanın derdine düşmek; alim sıfatını, arif vasfını taşımaya yetersizliği ispat etmektir. Ahmet Bey’in sözlerini geri almasını değil, bulunduğu yerden ileriye gidip âlim sıfatının gerekleriyle Saadet Partisi’nin fikri derinliğini ve mensuplarının mümtaz fiil zenginliğini görebilecek konuma gelmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Gazete’nin manşeti

Saadet’in yayın organı niteliğindeki Milli Gazete ise ilk sayfasından Cübbeli Ahmet için, “Karaduman Siyoniste Vurdu Ses ‘Başka Yer’den Geldi” şeklinde bir sürmanşet hazırladı. Cübbeli Ahmet’in fotoğrafına da yer verilen haberde, Ünlü’nün ifadeleri "seviyesiz" olarak nitelendirildi.