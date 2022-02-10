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Meriç Erkan'ın son hali bambaşka Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi nasuh tövbesi etti 'Mahmut Erkan' oldu

Esra Erol İzdivaç programındaki danslarıyla ve Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan nasuh tövbesi etti ve önce hayatını değiştirdi sonra adını "Mahmut Erkan" yaptı.

Yıllar önce Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın dine yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu sosyal medyada viral oldu. Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ve danslarıyla yıllar önce ekranlara yeniden merhaba diyen Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirdi.

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