Millet İttifakı'nda fatura çatlağı! 'Meral Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz!'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" çıkışına ortağı İYİ Parti'den teki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meral Akşener'in de fatura protestosuna katılıp katılmayacağı sorusuna "Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" cevabı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" açıklamasına İYİ Parti'den ilk değerlendirme geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, HaberTürk canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Ben sayın genel başkanımı biliyorsam, genel başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 'faturamı ödemeyeceğim' açıklaması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.