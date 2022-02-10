BIST 2.046
DOLAR 13,53
EURO 15,50
ALTIN 798,31
MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin dansözle göbek attı Mezdeke oryantal yaptığı videosu viral oldu

Aleyna Tilki'nin dansözle karşılıklı göbek attığı videosu sosyal medyada viral oldu.

Hayatıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer de dansözle karşılıklı göbek atmasıyla sosyal medyada viral oldu. Geçtiğimiz gün Uludağ'da verdiği konserinde kalça dansı yapan Aleyna Tilki, dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği evde dansöz ile karşılıklı göbek attı. Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.



Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde kalça dansı yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.

Dansözle karşılıklı göbek attı
Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Kemal Kılıçdaroğlu 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' videosuyla olay oldu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' videosuyla olay oldu
Ahmet Hamdi Çamlı elektrik ve doğalgaz faturası zamlarının suçlusunu CHP ilan etti
Ahmet Hamdi Çamlı elektrik ve doğalgaz faturası zamlarının suçlusunu CHP ilan etti
Kayseri'de yakayı ele verdi! Pişkin hırsızın gazetecilere pişkin sözleri pes dedirtti
Kayseri'de yakayı ele verdi! Pişkin hırsızın gazetecilere pişkin sözleri pes dedirtti
Ne olduğunu anlamadı! Gaziantep'te bir anda bomba gibi patladı: İşte o anlar...
Ne olduğunu anlamadı! Gaziantep'te bir anda bomba gibi patladı: İşte o anlar...
Oğlum 2. bölüm fragmanı
Oğlum 2. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
Yargı 20. bölüm fragmanı
Yargı 20. bölüm fragmanı
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 1. bölüm fragmanı
Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu 1. bölüm fragmanı