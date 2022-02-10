Aleyna Tilki'nin dansözle göbek attı Mezdeke oryantal yaptığı videosu viral oldu

Aleyna Tilki'nin dansözle karşılıklı göbek attığı videosu sosyal medyada viral oldu.

Hayatıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer de dansözle karşılıklı göbek atmasıyla sosyal medyada viral oldu. Geçtiğimiz gün Uludağ'da verdiği konserinde kalça dansı yapan Aleyna Tilki, dün akşam arkadaşlarıyla eğlendiği evde dansöz ile karşılıklı göbek attı. Tilki, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.







Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Uludağ konserinde kalça dansı yapan Tilki, dün akşam da bir dans performansı sergiledi.

Dansözle karşılıklı göbek attı

Arkadaşlarıyla bir evde yemek yiyen Aleyna Tilki, kendilerine eşlik eden dansözün dansı karşısında sessiz kalamadı. Dansözle karşılıklı göbek atan Aleyna, kıvraklığıyla da dikkatleri üzerine çekti. O anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tilki, "Oryantal perileri son hız devam" notunu yazdı.