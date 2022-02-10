Sigara haramdır fetvası olay oldu! Diyanet Başkanı Ali Erbaş A Haberde fetvayı verdi

Sigara mekruh olarak bilinirdi, Diyanet İşleri Ali Erbaş A Haber canlı yayında sigara haramdır fetvası verdi. Ali Erbaş, koronadan çok daha fazla sigaradan ölüm olduğunu söyledi. Ali Erbaş açık ve net olarak sigara haramdır dedi. Ali Erbaş Diyanet'in bir süredir hacca sigara içen hocaları göndermediğini de söyledi. Diyanet işe alımlarda da sigara kuralı getirmiş.

A Haber canlı yayınına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'sigara haramdır' fetvası ile gündem oldu. Ali Erbaş Diyanet'te kadroya alımlarda da artık sigara kuralı uygulanacağını belirtti. Hatta Diyanet her yıl hacda görevlendirdiği hocalara da sigara yaptırımı getirmiş. Sigara içenler hacca gönderilmiyormuş.

Ali Erbaş şimdiye kadar 'mekruh' olarak bilinen sigara için açık ve net olarak 'sigara haramdır' diyerek şunları söyledi:

-Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.

-Uyuşturucu ve benzerinin haram olması neyse aynı zillet sigarada var. O yüzden sigara için haram değildir demek için ben bahane bulamıyorum. Sağlığa zararlı olduğu apaçık olması sebebiyle sigaranın haram olduğunu söylüyorum. Yeni söylemiyorum hep söylüyorum.

-Biz sigara içen görevlilerimizi hacca ve umreye göndermiyoruz. 4 senedir ben göreve geldiğimizden beri göndermedik. Şimdi sınava girenlerin sigara içip içmediğine de bakıyorum. Sigara içiyorsa bir yaptırımı olmalı.