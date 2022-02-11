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Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor

Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor

Zam yağmurundan tatlıcılar da nasibini alırken, sosyal medyada yer alan' boş baklava' fotoğrafı gündem yarattı. Kendince satışları artırmak için çözüm arayan bir tatlıcı herhangi bir malzeme bulunamayan 'boş baklava' yapıp satmaya başladı. Kilosu 19.90 TL'den satılan baklava sosyal medyayı salladı.

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Boş baklava haberi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve art arda gelen zamlar sonrası esnaf sıkıntılı günler yaşarken, bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm olay oldu.

Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasıyla normal baklava fiyatının alıp başını gitmesiyle yeni bir tatlı çeşidi yaratıldı. Kilosu 210 lirayı aşan cevizli baklavanın yerine herhangi bir malzeme olmadan 'boş baklava' üreten bir tatlıcı görenleri şaşırttı.

Boş baklava kilosu 19.90 TL
Kilosu 19.90'dan satılan boş baklavayla ilgili sosyal medyada pek çok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, tatlının üreticisi 'boş baklava'ya yoğun ilgi olduğunu belirtiyor.

Malzeme yok
Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

Sosyal medyada bir anda yayılan fotoğraf karesiyle ortaya çıkan 'boş baklava'nın giderek yayılacağı tahmin ediliyor.

12 Eylül darbesi ortaya çıkan Sütlü Nuriye'de bile fındık vardı

Boş baklava satışı 12 Eylül darbesi sonrası ortaya çıkan Sütlü Nuriye'yi akıllara getirdi. Ülkeye el koyan generaller baklava fiyatını yüksek bulunca tavan fiyat uygulamasını başlattı. Belirlenen fiyata baklava üretilemeyeceğini gören tattılıcılar, çözümü bulmakta gecikmedi. Ucuz olsun diye şerbet yerine süt, fıstık yerine fındık konularak yapılan tatlıya Nejat Güllü, Sütlü Nuriye adını verdi. 

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