Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller

TÜRKİYE'nin büyük bir bölümünde yoğun kar ve sağanak ile fırtına devam ederken, birçok ilin tamamında veya bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

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Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle birçok ilin tamamında veya bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. İşte hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil olduğu yerlerin tam listesi...

Ağrı: Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi. Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Aksaray: Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzincan: Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Engelli ve hamile olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Hakkari: Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Karaman: Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kayseri: Kayseri'nin 8 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hacılar ve Özvatan ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Sarız, Yahyalı, İncesu, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

Konya: Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede bugün yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

Niğde: Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personel de bugün izinli sayılacak. Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Van: Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.