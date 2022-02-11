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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?

Canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son zamanların yükselen yatırım aracı olan kripto paralar hakkında da konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, her geçen gün daha fazla insanın yatırım yaptığı veya yapmayı planladığı kripto para birimleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Kripto para caiz midir?
Kripto paraların caiz olup olmadığıyla ilgili net konuşan Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz" dedi.

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