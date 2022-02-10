PCR testleri negatif çıkan Başkan Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 5 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Omicron varyantına yakalandığını duyuran Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün twitter hesabından testinin negatif çıktığını açıkladı.

"Hamdolsun, iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı"

Kısa sürede sağlığına kavuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından, "Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…" dedi.

"Eşim Emine Erdoğan hastalığı çok hafif geçiriyor"

Eşi Emine Erdoğan'ın ise hastalığı hafif atlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum."

"Tüm hastalara rabbimden acil şifalar diliyorum"

Hastalığının takibinde emeği geçen doktorlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum." dedi.