Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'ın dorsesine saplandı 1 ölü 13 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi ise yaralandı.

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SİVAS'ın Şarkışla ilçesi Sivas-Kayseri karayolunda meydan gelen kazada; edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan TIR'ın dorsesine saplandı.

Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi.

Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.