BIST 2.039
DOLAR 13,50
EURO 15,49
ALTIN 792,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'ın dorsesine saplandı 1 ölü 13 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'ın dorsesine saplandı 1 ölü 13 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi ise yaralandı.

Abone ol

SİVAS'ın Şarkışla ilçesi Sivas-Kayseri karayolunda meydan gelen kazada; edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan TIR'ın dorsesine saplandı.

Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi.

Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni fiyatı
İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni fiyatı
Ryszard Czarnecki'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: AB için kilit öneme sahip
Ryszard Czarnecki'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: AB için kilit öneme sahip
Meyve ve sebzelerin adet fiyatları bile cep yakıyor! Vatandaşlar pazara uğramıyor
Meyve ve sebzelerin adet fiyatları bile cep yakıyor! Vatandaşlar pazara uğramıyor
Camdaki Kız Hayri kitapta nasıl geçiyor 3 çocuk babası kiminle kiminle evli?
Camdaki Kız Hayri kitapta nasıl geçiyor 3 çocuk babası kiminle kiminle evli?
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturaları için flaş açıklama!
Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturaları için flaş açıklama!
Ramiz Mullamusa kimdir, nereli Mahkum'daki Ali kaç yaşında?
Ramiz Mullamusa kimdir, nereli Mahkum'daki Ali kaç yaşında?
Savaş hazırlığı mı? Rusya'dan korkutan açıklama: Ukrayna'yı terk edin
Savaş hazırlığı mı? Rusya'dan korkutan açıklama: Ukrayna'yı terk edin
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesi kimin? Hayri ile ne zaman sevgili olacak?
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesi kimin? Hayri ile ne zaman sevgili olacak?
İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturaları düzenli ödeyin
İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Faturaları düzenli ödeyin