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Savaş hazırlığı mı? Rusya'dan korkutan açıklama: Ukrayna'yı terk edin

Savaş hazırlığı mı? Rusya'dan korkutan açıklama: Ukrayna'yı terk edin

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna'da görevli Rus personellerine bir süreliğine ülkeyi terk etmelerini tavsiye edeceklerini söyledi. Bakanın sözleri işgal iddialarının olduğu bölgede 'savaşa hazırlık' olarak nitelendirildi.

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UKRAYNA ile Rusya arasındaki krize diplomatik çözüm bulabilmek adına atılan adımlar sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Kritik görüşme öncesi Lavrov, Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Truss ile Moskova'da yaptığı görüşmelerin başında Lavrov, "İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... Bu hiçbir yere giden yol" dedi.

"Mazeret değil somut tepki istiyoruz"
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, "Başta ABD ile olmak üzere çalışmaları sürdürme konusundaki yaklaşımlarımızı anlattık. Batı'dan mazeretler değil somut tepki almak istediğimizi belirttik. Burada herhangi bir kesişme noktasının oluştuğunu söyleyemem ancak bugünkü görüşmelerin bu sorunun Rusya için taşıdığı önemi daha iyi anlamalarını sağlayacağını umuyorum" şeklinde konuştu. Liz Truss ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından hayal kırıklığına uğradım. Dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti."

"Ukrayna'yı terk edin" çağrısı

Batılı ülkelerin benzer adımlar attığını hatırlatan Lavrov, "Muhtemelen diplomatik kurumlarımızdaki zorunlu olmayan personele de bir süreliğine evlerine gitmelerini tavsiye edeceğiz" dedi. Lavrov'un sözleri işgal iddialarının olduğu bölgede 'savaşa hazırlık' olarak nitelendirildi. "Ukrayna'da Rus birliklerin ağır silahların bulunduğuna dair iddiaları Batılı ortaklarımızın vicdanına bırakıyorum" diyen Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman bunlarla ilgili bulgular sunmadılar. Ancak bulgu olmadığını arka arkaya hatırlattığımız zaman tüm bu açıklamalar görmezden gelindi."

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