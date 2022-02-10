BIST 2.045
DOLAR 13,54
EURO 15,51
ALTIN 797,27
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine gizli zam yaptılar! Akaryakıt alırken pompa fiyatlarına dikkat edin

Benzin ve motorine gizli zam yaptılar! Akaryakıt alırken pompa fiyatlarına dikkat edin

BENZİN ve motorine üst üste kallavi zamlar gelirken, bir de istasyonların yaptığı gizli zamlar başladı. Benzin ve motorin fiyatlarına gizli zam yaptılar. Sürücüler, pompa fiyatlarına dikkat. Benzin istasyonlarında hileyle gizli zam yapıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe büyük zamlar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorine zamların devam edeceğini söylerken, bugün gelen bir haber benzin ve motorine gizli zam yapıldığını ortaya çıkardı.

Akaryakıt zamlarına bir yenisizi daha eklendi. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine ve motorine gece yarısı gizli zam yaptı. KRT'nin haberine göre, yeni zamlar birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı şöyle gerçekleşti.

- Gizli zammın ardından benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa çıktı. 
- Motorinin litresi de 15 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükseldi.

Katkılı benzin ve motorinin satış fiyatı, normaline göre 2’şer kuruş daha pahalı. Geçen hafta da benzin ve motorine 3’er kuruş “gizli” zam yapılmıştı. Bununla ilgili kaynaklar korkutan bir açıklama yaptı.

Kaynaklar, Ocak ayı içinde de peş peşe benzin ve motorin fiyatlarının kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığını kaydederek, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayşenur Arslan ne dedi Halk TV'deki skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme
Ayşenur Arslan ne dedi Halk TV'deki skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme
Macar Türkolog Tasnadi: Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak
Macar Türkolog Tasnadi: Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak
Uşak'ta 10 yıl evli kaldı 15 yıldır nafaka ödüyor! Başına gelmeyen kalmadı
Uşak'ta 10 yıl evli kaldı 15 yıldır nafaka ödüyor! Başına gelmeyen kalmadı
Halk ekmek fiyat listesi 2022 kaç para oldu zamlı satış
Halk ekmek fiyat listesi 2022 kaç para oldu zamlı satış
Almanya'da kırmızı ışıkta geçen alkollü Türk TIR şoförü onlarca otomobili biçti
Almanya'da kırmızı ışıkta geçen alkollü Türk TIR şoförü onlarca otomobili biçti
İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 67 arttı
İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 67 arttı
Fildişi Sahilli uyruklu genç Kütahya'da Müslüman oldu: Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var
Fildişi Sahilli uyruklu genç Kütahya'da Müslüman oldu: Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var
Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
Recep ayının 15. günü ne zaman Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman?
Recep ayının 15. günü ne zaman Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman?
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır