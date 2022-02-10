Benzin ve motorine gizli zam yaptılar! Akaryakıt alırken pompa fiyatlarına dikkat edin

BENZİN ve motorine üst üste kallavi zamlar gelirken, bir de istasyonların yaptığı gizli zamlar başladı. Benzin ve motorin fiyatlarına gizli zam yaptılar. Sürücüler, pompa fiyatlarına dikkat. Benzin istasyonlarında hileyle gizli zam yapıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe büyük zamlar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorine zamların devam edeceğini söylerken, bugün gelen bir haber benzin ve motorine gizli zam yapıldığını ortaya çıkardı.

Akaryakıt zamlarına bir yenisizi daha eklendi. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine ve motorine gece yarısı gizli zam yaptı. KRT'nin haberine göre, yeni zamlar birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı şöyle gerçekleşti.

- Gizli zammın ardından benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa çıktı.

- Motorinin litresi de 15 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükseldi.

Katkılı benzin ve motorinin satış fiyatı, normaline göre 2’şer kuruş daha pahalı. Geçen hafta da benzin ve motorine 3’er kuruş “gizli” zam yapılmıştı. Bununla ilgili kaynaklar korkutan bir açıklama yaptı.

Kaynaklar, Ocak ayı içinde de peş peşe benzin ve motorin fiyatlarının kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığını kaydederek, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.