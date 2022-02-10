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Meyve ve sebzelerin adet fiyatları bile cep yakıyor! Vatandaşlar pazara uğramıyor

Meyve ve sebzelerin adet fiyatları bile cep yakıyor! Vatandaşlar pazara uğramıyor

Artan enflasyonun pazar tezgahlarını da etkilemesiyle birlikte salatalığın tanesi 5 lira 13 kuruşa, patlıcanın tanesi 5 lira 25 kuruşa, domatesin tanesi 2 lira 63 kuruşa yükseldi. Yükselen meyve ve sebze fiyatları nedeniyle pazarcılar müşteri gelmemesinden şikayetçi.

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Enflasyonun artmasıyla birlikte ürünlerdeki fiyat değişiklikleri pazar tezgahlarına da yansıdı. Market yerine uygunluk ve tazelik açısından pazarları tercih eden vatandaşlar pazara da uğramamaya başladı. Yükselen meyve ve sebze fiyatları nedeniyle pazarcılar müşteri gelmemesinden şikayet etti.

Bir salatalık 5 lira 13 kuruş
Tezgahta bir tane salatalığın fiyatı 5 lira 13 kuruşa, bir tane patlıcan fiyatı 5 lira 25 kuruşa, bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruşa, bir biberin fiyatı 2 liraya, bir demet maydanozun fiyatı ise 4 liraya yükseldi.

Patlıcanın kilosu 30 lira
Ürünlerin kilo fiyatları da alışveriş yapan vatandaş tarafından hayli yüksek bulundu. Pazarda bir kilo domates 20 liraya, bir kilo patlıcan 30 liraya, bir kilo kabak 20 liraya, sivri biber 15, marul 8, havuç 7, limon 15 liraya tezgaha çıktı.

Karnabahar 25 lira
Ispanak ve pırasanın 10 lira, kerevizin 20, karnabaharın 25 liradan satışa sunulduğu tezgahlarda pazarcılar vatandaşların pazara çıkamamasının doğal olduğuna değindi.

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