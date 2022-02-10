Ryszard Czarnecki'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: AB için kilit öneme sahip
AVRUPA Parlamentosundaki Avrupa Birliği (AB) Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin göç ve güvenlik alanlarında AB'nin vazgeçilmez ortağı olduğunu, bu konularda iş birliği kurulmasının üyelik müzakerelerine olumlu etkisi olabileceğini söyledi. Czarnecki, Türkiye'nin AB'nin 6. büyük ticaret ortağı ve enerji projeleri için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.Abone ol
BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'de 'Avrupa Birliği (AB) Türkiye: Dış İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Politikası Alanında İş Birliği Nasıl Artırılır' konulu panel düzenlendi. Avrupa Parlamentosundaki AB Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, açılış konuşmasında etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu Türkçe ifade etti.
"AB'nin mevcut kabul politikası başarısız"
AB'nin Türkiye gibi komşularıyla çalışarak göçten kaynaklanacak insani krizleri önlenebileceğini vurgulayan Czarnecki, AB'nin mevcut kabul politikasının başarısız olduğunu söyledi. Czarnecki, yasal göçün teşvik edilmesi ile düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek komisyonun yeni göç paketinde bu unsurların yer aldığına işaret etti.
Türkiye'nin AB'nin 6. büyük ticaret ortağı ve enerji projeleri için kilit öneme sahip olduğunu, NATO üyesi olarak da kıtanın güvenliğine aktif katkıda bulunduğunu vurgulayan Czarnecki, Türkiye'nin doğu ve batı arasında köprü rolü oynamaya devam ettiğini kaydetti.