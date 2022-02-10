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Türkiye 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 450 bin 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 645 bin 420'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Şubat 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 87 bin 932 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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