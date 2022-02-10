Demet Akalın'ın online alışveriş ile imtihanı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, online alışveriş mağduru oldu.

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla paylaşımda bulundu.

3 adet aldığı için fiyatın arttığı dikkat çekti

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.