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Demet Akalın'ın online alışveriş ile imtihanı olay oldu!

Demet Akalın'ın online alışveriş ile imtihanı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, online alışveriş mağduru oldu.

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla paylaşımda bulundu.

3 adet aldığı için fiyatın arttığı dikkat çekti
Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.

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