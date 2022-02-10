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Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Aksaray karayolu Zengen Mahallesi yakınında meydana geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren Konya ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Zengen Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (57) idaresindeki 41 PM 461 plakalı tır, yoğun buzlanma nedeniyle kapanan yolun sol şeridinde durduktan sonra aynı yönde seyir halinde olan M.T. (34) yönetimindeki 27 C 6079 plakalı otomobil, Y.Ç. idaresindeki (50) 41 NB 606 plakalı hafif ticari araç, S.A. (51) yönetimindeki 14 GJ 393 plakalı tır zincirleme olarak çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Y.K., O.Y., S.D. ve sürücü M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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