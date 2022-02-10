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Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş Göztepe maçında olay çıktı

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş Göztepe maçında olay çıktı

TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

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Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Sahada başlayıp soyunma odası koridorlarına kadar süren tartışma güçlükle engellendi.

Göztepe kaptanı Halil Akbunar, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına girerken Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Tartışma soyunma odası koridorunda da devam etti. Araya giren futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.

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