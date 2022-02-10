Rusya tatbikat kapsamında Belarus'taki S-400'leri aktif etti

RUSYA Savunma Bakanlığı tatbikat kapsamında Belarus'taki S-400 hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu.

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UKRAYNA ile Rusya arasındaki kriz devam ederken Rusya ile Belarus arasında Ukrayna sınırına yakın bir bölgede icra edilen tatbikatın ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında Brest Bölgesi'ndeki poligonda Belarus ve Rusya'nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı" denildi.