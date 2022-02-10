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Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni mesaj: Hatadan dönülmez ise diğer adımları atacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı "Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" demişti. Yüksek gelen elektrik faturalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel: Kişisel protestosudur
Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündeme otururken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada ''Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım'da, Abant'ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır'' ifadelerini kullandı.

''İlk adımımdır''
Kılıçdaroğlu, son olarak CHP'li Özel'in sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak yeni bir açıklamada bulundu. ''Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım'' ifadelerine yer verdi.

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