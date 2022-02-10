Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sigara hakkında sorulan soruya, "Sigara haramdır. İlk defa söylemedim alkol ve uyuşturucu neyse sigara da aynı" şeklinde yanıt vermesi tartışma yarattı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın canlı yayında verdiği sigara fetvası ise gündeme oturdu. Bilindiği üzere toplumdaki sigara konusundaki genel kanı haram olmadığı mekruh olduğu yönündeydi. Çok sayıda din adamının görüşü de 'haram' demenin yanlış olacağı şeklindeydi. Ali Erbaş ise canlı yayında açık ve net olarak 'sigara haramdır' dedi. İşte Ali Erbaş'ın gündeme oturan 'haram' açıklaması:

"Sigara haramdır"

-''Alkol ve benzeri uyuşturucu ve benzerinin haram olma illeti neyse o illetin aynısı ve belki daha fazlası sigarada vardır. Onun için haram dememek için ben herhangi bir cevap bulamıyorum. Bir bahane bulamıyorum o yüzden. Geç kalınmasının en önemli sebeplerinden birisi sigara sanıyorum 15. asırdan itibaren dünyada var. Özellikle sağlığa zararlı oluşunun geç tespit edilmesi şeklinde biz bunu değerlendiriyoruz.

Dolayısıyla bugün sağlığa zararlı olduğu apaçık olması dolayısıyla ben sigaranın haram olduğunu yeni söylemiyorum. Öteden beri hep söylüyorum.

Sigara içen bir görevlimizi hac ve umreye göndermiyoruz



Bu konuda biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak epeyce de tedbir aldık. Önce dedik ki biz her umre de ve hac da binlerce hocamızı görevli olarak gönderiyoruz. Şöyle bir karar aldık dedik ki sigara içen bir görevlimizi hac ve umreye göndermeyeceğiz. 4 seneden beri de göndermedik. Şimdi bütün sınavlarda hocalarımıza talimat verdik sınava giren kişilerin de sigara içip içmediğine bakıyoruz. Toplumun önündeki bütün insanlar önderdir.''

''Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur.''

Mekruh ne demek? Mekruh sözlükte "sevilmeyip kerih, nahoş görülen şey" demektir. Bunun mastarı olan kerâhet de sözlükte “çirkinlik, sevimsizlik, bir şeyi sevmemek ve hoşlanmamak” gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak ise mekruh, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardır. Gerek şâriin bu tarz yasaklaması gerekse bu yasaklamanın sonucu kerâhet diye anılır; yasaklanan fiil için de mekruh terimi kullanılır. Mekruh da haram gibi meşrû olmayan fiil ve davranış olmakla birlikte, aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bir fiilin mekruh olduğunu tesbit edebilmek için nasların iyi incelenmesi gerekir.