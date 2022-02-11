BIST 2.039
DOLAR 13,51
EURO 15,40
ALTIN 792,74
HABER /  DÜNYA

Pakistan’da korkunç olay! Erkek çocuk doğurması için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar

Pakistan’da korkunç olay! Erkek çocuk doğurması için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar

PAKİSTAN’da üç kız çocuğu olan hamile kadının erkek çocuğu olması için kafasına 5 santimetrelik çivi çakıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Peşaver kentinde batıl inançlar az daha hamile bir kadını canından ediyordu. Üç kız çocuğu bulunan ve dördüncü kızına hamile olan kadın, erkek çocuğu olması için bir şifacıya gittiği ve şifacının kadına erkek çocuk doğurması için kafasına çivi çakmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

Şifacının tavsiyesine uyan kadın daha sonra alnında 5 santimetrelik çivi ile Lady Reading Hastanesi'ne başvurdu. Kadını tedavi eden Nörolog Haider Suleman, çivinin kadının kafatasına girmesine rağmen beynine ulaşmadığını ifade etti.

Suleman basına verdiği demeçte, kadının kendisi ile aynı bölgede yaşayan başka bir kadının kafasına çivi çaktığını ve ultrasonda kız çocuğu olarak gözüken bebeğinin erkek olarak dünyaya geldiğini kendisine anlattığını aktardı. Polis, söz konusu olayı kadının röntgen filmlerinin sosyal medyada gündem haline gelmesi ile öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şifacının arandığını belirten polis, ayrıca kadını tedavi eden doktorun olayı neden polise bildirmediğinin de araştırılacağını aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti gibi! DEVA ve Gelecek itiraz etti
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti gibi! DEVA ve Gelecek itiraz etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Beşiktaş penaltılarla güldü! Göztepe'yi kupanın dışına itti
Beşiktaş penaltılarla güldü! Göztepe'yi kupanın dışına itti
Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni mesaj: Hatadan dönülmez ise diğer adımları atacağım
Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni mesaj: Hatadan dönülmez ise diğer adımları atacağım
Adana Demirspor'u penaltılarla eleyen Alanyaspor kupada turladı
Adana Demirspor'u penaltılarla eleyen Alanyaspor kupada turladı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı
ABD’den RTÜK'ün verdiği o karara tepki
ABD’den RTÜK'ün verdiği o karara tepki
Trabzon'da 17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi: Bu gerçek mi? İnanamıyorum
Trabzon'da 17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi: Bu gerçek mi? İnanamıyorum