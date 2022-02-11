BIST 2.039
DOLAR 13,52
EURO 15,40
ALTIN 793,28
HABER /  SPOR

Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle Olimpiyakos'a yenildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle Olimpiyakos'a yenildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4

Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3

1. Periyot: 26-17

Devre: 42-41

3. Periyot: 61-61

Normal süre: 75-75

Diskalifiyet: 27.54 Simon (Anadolu Efes)

5 Faulle çıkan: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti gibi! DEVA ve Gelecek itiraz etti
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti gibi! DEVA ve Gelecek itiraz etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı, Kripto para caiz mi?
Beşiktaş penaltılarla güldü! Göztepe'yi kupanın dışına itti
Beşiktaş penaltılarla güldü! Göztepe'yi kupanın dışına itti
Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni mesaj: Hatadan dönülmez ise diğer adımları atacağım
Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni mesaj: Hatadan dönülmez ise diğer adımları atacağım
Adana Demirspor'u penaltılarla eleyen Alanyaspor kupada turladı
Adana Demirspor'u penaltılarla eleyen Alanyaspor kupada turladı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı
ABD’den RTÜK'ün verdiği o karara tepki
ABD’den RTÜK'ün verdiği o karara tepki
Trabzon'da 17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi: Bu gerçek mi? İnanamıyorum
Trabzon'da 17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi: Bu gerçek mi? İnanamıyorum