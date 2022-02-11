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Eczaneler için kötü haber E logosu için Danıştay'dan karar

Eczaneler için kötü haber E logosu için Danıştay'dan karar

Eczaneler için Danıştay'tan tepki çekecek bir karar geldi. Danıştay 'E' logosu tabelasının reklam olduğuna hükmederek vergi alınmasına hükmetti.

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Danıştay, “ECZANE' tabelalarıyla eczanelerin zorunlu olarak astığı ‘E' logolarından ilan ve reklam vergisi alınmasına karar verdi. Eczaneler ‘E' logosu için 30 ila 150 TL, tabela için de 450 TL civarında reklam parası ödeyecekler.

Dava maratonu bitti
Eczaneler de tıpkı esnaf gibi tabela vergisi öderken, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergi iptal davaları açmıştı. Yerel mahkemelerde başlayan dava maratonu üst mahkemelere taşındı. Ancak üst mahkemelerden birbirinden farklı kararlar geldi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi kanunda istisna olmadığı için vergi alınması yönünde karar verirken, Ankara ve İstanbul bölge idare mahkemeleri vergi alınmaması yönünde kararlar verdi. Aykırı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna başvuruldu. Kurul, belediyelerin eczanelerden hem tabela hem de ‘E' logosu için ayrı ayrı vergi almalarına kesin onay verdi. 19 Ocak 2022 tarihli karar oy çokluğuyla alındı.

Metrekare başına vergi
– Yeni kararla, 2018'den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler şimdi hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi alınacak. 4 metrelik ‘eczane' tabelası için yıllık vergi en fazla 450 TL olacak.

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