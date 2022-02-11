Korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki erkek kardeşini döverek öldürdü: Cinsel istismar çıktı

ABD'de 9 yaşındaki kız çocuğu hakkında 4 yaşındaki erkek kardeşini döverek öldürdüğü gerekçesiyle dava açıldı. Hayatını kaybeden çocuğun halası ve yasal vasisi Yolanda Coale istismar suçuyla tutuklandı

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Mobile County'de geçen hafta perşembe günü yaşanan olayda Yolanda Coale, 9 yaşındaki kız çocuğunun erkek kardeşine süpürge sapıyla vurduğunu görünce yetkililere ihbarda bulundu. Mobile Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre eve giden itfaiye görevlileri, 4 yaşındaki erkek çocuğun olay yerinde öldüğünü bildirdi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaşamını yitiren çocuğun halası ve yasal vasisi olduğu belirtilen Coale, ertesi gün ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı.



9 yaşındaki çocuk hakkındaysa saldırı suçundan hukuki işlem başlatıldı. Dava metninde çocuğun kardeşine "kasten işkence ettiği, istismarda bulunduğu ve onu canice dövdüğü" iddia edildi. Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; belgede ayrıca hayatını kaybeden çocuğun bedeninde uzun süredir istismara uğradığına işaret eden yaralanmalar ve izler bulunduğu belirtildi. Mobile County Bölge Başsavcılığı, şüphelinin yaşı nedeniyle davaya ilişkin yorum yapılamayacağını belirtirken, yetkililer de soruşturmaya dair daha detaylı açıklama yapmadı.







"Onun kimseye bağırdığını ya da sinirlerine hakim olamadığını görmedim"

Çarşamba günü görülen duruşmada Coale hakkındaki suçlamaları reddetti. 150 bin dolar kefaletle hapishanede tutulan kadının, kefaletinin ödenip serbest bırakılması durumunda çocuklarla iletişime geçmesinin engelleneceği belirtildi. Coale'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen ve kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir kişi, arkadaşına yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını savunarak "Onun kimseye bağırdığını ya da sinirlerine hakim olamadığını görmedim. Bana, çocuklarına ya da torunlarına karşı saldırgan davrandığını görmedim" dedi. Mobile Çocuk Savunma Merkezi'nin yetkili müdürü Andy Wyne ise yaşamını yitiren çocuğun başına gelenlerin üzücü olduğunu söyleyerek "Bu tamamıyla trajik. Maalesef, böyle şeyler herkesin düşündüğünden daha sık yaşanıyor" ifadelerini kullandı.