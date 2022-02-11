BIST 2.032
DOLAR 13,56
EURO 15,43
ALTIN 794,83
HABER /  GÜNCEL

Sibel Kirer kimdir kaç yaşında Emrah'ın eşi ne iş yapar, mesleği nedir?

Sibel Kirer kimdir kaç yaşında Emrah'ın eşi ne iş yapar, mesleği nedir?

Şarkıcı Emrah 2014 yılında evlendiği eşi Sibel Kirer'den anlaşmalı olarak boşandı. 2 yıldır evliliklerinde krizler yaşayan çiftin Elyesa ve Eleysa adında iki tane çoçuğu var. Emrah'ın boşandığı eşine aylık 30 bin lira nafaka vereceği de iddialar arasında. Peki Emrah'la evlenince müziği bırakan Sibel Kirer kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Emrah Erdoğan-Sibel Kirer arasında ipler koptu ve çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çocukları Eleysa ve Elyesa'nın velayeti anne Sibel Kirer'e verildi. Emrah boşandığı eşine aylık 30 bin lira nafaka ödeyecek. Peki Emrah'ın 2014 yılında evlendiği ve 8 yıl evli kaldığı eşi kimdir, kaç yaşında?

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak. Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. Boşanma davasının Emrah'ın açtığı iddia edildi.

Sibel Kirer kimdir: Kirer, 1980 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Müziğe 13 yaşında Belçika'da başladı. Henüz küçük yaşlarda başladığı sanat hayatına, büyük salonlarda dernek ve çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak devam etti. Akbaş Müzik'le, 1998 yılında "Az Değilsin Abisi", 1999 yılında "Bana Göz Kulak Ol" adlı iki albüm çalışması yaptı.

Sahne hayatına, Emrah ile tanışantıktan sonra son veren Sibel Erdoğan'ın bu evliliğinden Eleysa Erdoğan, Elyesa Erdoğan adında iki çocuğu bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor
Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor
Sinop'ta köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi! Hayatının şokunu yaşadı: Benim canım çok yandı
Sinop'ta köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi! Hayatının şokunu yaşadı: Benim canım çok yandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu Bylock kullanıcısı 21 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu Bylock kullanıcısı 21 kişi yakalandı
Cuma mesajları resimli yeni kısa yazılı 11 Şubat cuma sözleri
Cuma mesajları resimli yeni kısa yazılı 11 Şubat cuma sözleri
11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2022 hangi illerde yattı?
11 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2022 hangi illerde yattı?
Ukrayna krizi büyüyor ABD Başkanı Biden'dan çağrı: Derhal ülkeden ayrılın
Ukrayna krizi büyüyor ABD Başkanı Biden'dan çağrı: Derhal ülkeden ayrılın
Enflasyonun yükselmesiyle gıdada stok korkusu! Denetimler başladı
Enflasyonun yükselmesiyle gıdada stok korkusu! Denetimler başladı
Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle Olimpiyakos'a yenildi
Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle Olimpiyakos'a yenildi
Pakistan’da korkunç olay! Erkek çocuk doğurması için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar
Pakistan’da korkunç olay! Erkek çocuk doğurması için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Sigara haramdır' fetvası