YKS başvuru ücreti 2022 kaç para oldu AİS ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı?

Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınav başvuruları bugün (11 Şubat) başlıyor. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavları 18-19 Haziran'da yapılacak. YKS başvuru tarihleri için son gün 7 Mart olacak. Peki 2022 YKS başvuru kaç para oldu, YKS ödemeler hangi bankalara ödenecek, ATM'den ödeme olur mu?

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Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için başvurular başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular bugün yani 11 Şubat'ta başladı ve 7 Mart'a kadar devam edecek. Peki YKS başvurusu nasıl, nereye yapılacak? 2022 YKS sınav başvuru ücreti kaç para olacak, hangi bankaya ödenecek?

YKS başvurusu ne zaman:

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır:

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS tarihleri ne zaman:

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS 2022 başvuru ücreti ne kadar:

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak: Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.