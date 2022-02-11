YKS başvuru ücreti 2022 kaç para oldu YKS 2022 başvuru ekranı nasıl yapılır?
Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınav başvuruları bugün (11 Şubat) başlıyor. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavları 18-19 Haziran'da yapılacak. YKS başvuru tarihleri için son gün 7 Mart olacak. Peki 2022 YKS başvuru kaç para oldu, YKS ödemeler hangi bankalara ödenecek, ATM'den ödeme olur mu?
Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için başvurular başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular bugün yani 11 Şubat'ta başladı ve 7 Mart'a kadar devam edecek.
Peki YKS başvurusu nasıl, nereye yapılacak? 2022 YKS sınav başvuru ücreti kaç para olacak, hangi bankaya ödenecek?
YKS başvurusu ne zaman:
YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.
YKS başvurusu nasıl yapılır:
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.