YKS başvuru ücreti 2022 kaç para oldu YKS 2022 başvuru ekranı nasıl yapılır?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için başvurular başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular bugün yani 11 Şubat'ta başladı ve 7 Mart'a kadar devam edecek.