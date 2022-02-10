Destici'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını, "Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner" sözleriyle eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" sözleriyle olay olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun olay çıkışını eleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner" ifadelerini kullandı.