BIST 2.039
DOLAR 13,50
EURO 15,44
ALTIN 792,43
BBP

Destici'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını, "Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner" sözleriyle eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" sözleriyle olay olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun olay çıkışını eleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı! Onlarca kuş telef oldu
Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı! Onlarca kuş telef oldu
Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti
Elektrik faturamı ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti
Konya'da tır karlı yolda böyle kaydı o anlar araç kamerasında
Konya'da tır karlı yolda böyle kaydı o anlar araç kamerasında
Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
Ayşenur Arslan tepki çeken TMT sözleri için özür diledi
Ayşenur Arslan tepki çeken TMT sözleri için özür diledi
Millet İttifakı'nda fatura çatlağı! 'Meral Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz!'
Millet İttifakı'nda fatura çatlağı! 'Meral Akşener kanuna aykırı bir şey yapmaz!'
Aleyna Tilki'nin dansözle göbek attı Mezdeke oryantal yaptığı videosu viral oldu
Aleyna Tilki'nin dansözle göbek attı Mezdeke oryantal yaptığı videosu viral oldu
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan konser verdi ünlüler sahneyi yıktı Halayda kimler yok ki...
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni topa tuttu! 'Bunların kandırdığı Müslümanları, Allah için uyarıyorum'
Meriç Erkan'ın son hali bambaşka Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi nasuh tövbesi etti 'Mahmut Erkan' oldu
Meriç Erkan'ın son hali bambaşka Ahu Tuğba'nın sevgilisiydi nasuh tövbesi etti 'Mahmut Erkan' oldu