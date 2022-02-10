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DÜNYA

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı! Onlarca kuş telef oldu

MEKSİKA'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef oldu.

MEKSİKA'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri olayı polise bildirdi. Yetkililer olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi. Uzmanlar göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.

Sarı Başlı Ardıç kuşları yaz aylarını Kanada'nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.

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