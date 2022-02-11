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İlk başörtülü Teğmen Şule Şahbaz ilk kez konuştu Hilal Kaplan: Yıllarca bekledik

İlk başörtülü Teğmen Şule Şahbaz ilk kez konuştu Hilal Kaplan: Yıllarca bekledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden diplomasını alan ilk başörtülü Teğmen Şule Şahbaz, gazeteci Hilal Kaplan'a konuştu. Şahbaz hangi süreçlerden geçtiğini anlattı Hilal Kaplan başörtüsü yasağı günlerini anımsatarak yaşadığı duyguları aktardı.

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Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'nin ilk başörtülü teğmeni Şule Şahbaz ile röportaj yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Şahbaz ile görüşen Kaplan 10 yıl önce kapısından giremedikleri yerleri düşündüğünü söyleyerek heyecanını şu sözlerle aktardı:

"İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı kapısından girerken, 10 yıl önce giremediğimiz kapıları düşündüm. Lise, üniversite, TBMM, GATA... Şimdi başörtümle geldiğim komutanlıkta Genel Sekreter Tolga Erdoğan komutanımız tarafından ağırlanıp sonra da ilk başörtülü teğmen Şule Şahbaz ile görüşmeye gidiyordum. Teğmen Şahbaz'ı görünce çok duygulandım. "İyi ki Kovid kısıtlamaları var" dediğim tek andı herhalde; sarılsaydık oturup ağlardım belki... Şule gibi genç kızlarımız rahatça okuyup çalışabilsin, kendilerini gerçekleştirsin diye milyonların çektiği çile, akıttığı gözyaşları geldi aklıma. Ama sıra gazetecilikteydi. Ben sordum, o cevapladı. İşte birincilik derecesiyle mezun olan ilk başörtülü Teğmen Şule ve hayat hikâyesi:"

Teğmen Şahbaz kendi hayat hikayesini Hilal Kaplan'a böyle anlattı:
1995 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'dabitirdim. Lisans eğitimimi ise Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyarak 2018 yılında tamamladım. 20 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Kendime hep ailemi örnek aldım. Polis bir babanın kızıyım ve üsteğmen bir ağabeyin kardeşiyim. En büyük hayalim, bu iki meslekten birini yapmaktı. Onların işlerine olan bağlılığı beni her zaman etkiledi ve bu yolda ilerlemek istedim. Ağabeyim de, babam da istedikleri mesleği yapıyorlardı. Bu nedenle mutlu olacağım yerin şu an bulunduğum nokta olacağını düşünmüştüm her zaman. Bunun peşinden gitmek istedim. Yine de arka planda eğitimime devam ettim. 2019 yılında pedagojik formasyon aldım. Ama herhangi bir yerde çalışmadım, sadece hedefime kilitlendim. 2020 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın alımlarına başvurdum. Tüm süreçleri başarılı şekilde geçtim, sonunda hedefime ulaştım ve teğmenolmaya hak kazandım. Her neresi olursa olsun seve seve görevimi yerine getiririm fakat Ankara'ya olan sevgim ve ailemin de burada olmasından dolayı okula girdiğimde kendime bir hedef koydum. Hedefim dereceye girip Ankara'yı ilk görev yerim olarak seçmekti. Nitekim bu hedefime de ulaştım. Şu an Ankara'da MEBS Başkanlığı'nda görev yapmaktayım.Benim için bir başlangıcın hikâyesi.

Diplomasını Erdoğan'ın elinden almıştı

Mezuniyet günü diplomayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın çok değerli olduğunu belirten Teğmen Şahbaz o günü böyle anlattı:
"Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıydık. Ailelerimizin en değerli anımıza şahit olacak olmaları bizleri daha da heyecanlandırmıştı. Bu anı çok beklemiştik. Benim yaşadığım heyecan çok daha fazlaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, kadın subayların birincisi olarak diplomamı alacak olmak, ailem ve benim için çok gurur vericiydi. Diplomamı alırken yaşadığım duygular belki de nadir yaşanılacak duygulardandı. O an aileme bakma şansını yakaladım, yüzlerindeki gururu gördüm, bu anı görmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel dilekleriyle birlikte diplomamı almak benim için çok değerliydi."

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