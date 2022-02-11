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Zeytinyağı kullananda kanser riski ciddi oranda düşüyor

Zeytinyağı kullananda kanser riski ciddi oranda düşüyor

Zeytinyağının başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlık açısından faydalı etkileri olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Christos Markellos ve arkadaşlarının 45 çalışmayı bir havuzda toplayarak yaptığı analize göre yüksek miktarda zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olduğunu söyledi.

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Zeytinyağının kanser üzerine faydalı etkileri olduğuna yönelik çalışmalar olmakla birlikte bu konunun henüz netleşmiş olmadığını ifade eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu konunun aydınlatılması amacıyla Christos Markellos ve arkadaşlarının ocak ayında 45 çalışmayı bir havuzda toplayarak büyük bir metaanaliz yayınladığını bildirdi. 1 milyonun üzerinde bireyin değerlendirildiği bu analizde yüksek miktarda zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olarak bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Coşkun, analizde ayrıca meme kanseri riskinde yüzde 33, bağırsak ve mide kanserini içeren gastrointestinal sistem kanserlerinde yüzde 23, akciğer kanserini içeren üst solunum yolu kanserlerinde yüzde 26 ve böbrek tümörlerinin dahil olduğu üriner sistem kanserlerinde yüzde 54’lük bir azalma olduğunun bildirildiğini söyledi. Zeytinyağının içermiş olduğu oleik asit gibi doymamış yağ asitlerinin, fenoller gibi bileşiklerin ve içerdiği birçok antioksidanların etkisi ile kanser gelişimini önleyici etkisi olduğunun düşünüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Coşkun, “Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlıkta faydalı ve koruyucu olan zeytinyağının kanserde de bu derece faydası olduğu ilk defa bu kadar net ortaya konulmuş oldu” dedi.

“Yeşil sebze ve meyve ağırlıklı, tam tahılları, baklagilleri içeren Akdeniz mutfağı beslenme tarzının yanında orta düzeyde yumurta, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri tüketimi ve düşük düzeyde kırmızı et ve et ürünleri tüketimi ile birlikte zeytinyağı tüketimini artırdığımızda birçok kansere karşı riskimizin azaltacağını söyleyebiliriz” diyen Coşkun, bunun yanında sigara gibi direkt kansere yol açan durumlardan, obeziteden kaçınmasını ve en az günde 30-40 dakika hızlı yürüme şeklinde egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

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