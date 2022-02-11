‘65 yaş üstü otobüs kartları iptal edildi' dendi! Kütahya Belediyesi açıklama yaptı

KÜTAHYA'da 65 yaş üstü vatandaşların otobüs kartlarının iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, "Bazı internet haber sitelerinde çıkan ‘65 yaş üstü kartlar iptal’ başlıklı haberlerde, Kütahya Belediyesi'nin, 65 yaş üstü vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı, Özel Halk Otobüslerinde kullandıkları ücretsiz biniş haklarının kaldırıldığı yönündeki haberler haberler tamamen asılsız ve boş ithamdır. Haberi hazırlayan kurum ve özel haber ajansları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın ifadeleri dışında, haberin son cümlesine ekledikleri kendi yorumlarıyla konunun farklı noktalara taşınmasını sağlamışlardır. Bahsi geçen haberler gerçekleri yansıtmadığı gibi, aksine Kütahya Belediyesi; 65 yaş üstü vatandaşların, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kütahya’da da yaşadığı bazı çirkin olayların önüne geçmiştir." denildi.



Açıklamanın devamında "14 Ocak 2022 tarihli 4. dönem 1. olağanüstü Kütahya Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar ile “25/12 2011 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kabul edilen 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10'uncu maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi tarafından halihazırda hizmet vermekte olan 287 araca aylık 300,00 TL destek verilmesine; İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. Özel Halk Otobüslerine yapılan bu destekleme ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız, ücretsiz olarak bindikleri otobüslerde ‘hor görülme’, ‘bedavacı’ gibi kötü ithamdan kurtulmuş oldular. 65 yaş üstü vatandaşlarımız dün olduğu gibi bugünde Özel Halk Otobüsleri'ne yine ücretsiz olarak binmeye devam edeceklerdir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.