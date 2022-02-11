BIST 2.032
DOLAR 13,56
EURO 15,43
ALTIN 794,83
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası

 Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen şahıs, bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Abone ol

Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim’e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatı Candaş Gürol hazır bulundu.

Açıklanan mütalaada sanığın alenen hakaret ettiği kaydedildi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serkan E.'nin, müşteki Buse Terim Bahçelikapı'nın sosyal medya hesabına girerek mesaj bölümünden her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü mesaj gönderdiğini ve alenen hakaret ettiğini belirtti.
Mütalaada, sanığın bu eylemiyle hem Bahçekapılı'ya hem de Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak ‘hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Müştekiler avukatı Candaş Gürol, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Serkan E.'nin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Serkan E.'yi ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan bin 860 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' misillemesi! 'Faturalarınızı düzenli ödeyin'
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' misillemesi! 'Faturalarınızı düzenli ödeyin'
Zeytinyağı kullananda kanser riski ciddi oranda düşüyor
Zeytinyağı kullananda kanser riski ciddi oranda düşüyor
Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışıyla ilgili açıklama: Elektriğini kesmeleri çok zor
Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışıyla ilgili açıklama: Elektriğini kesmeleri çok zor
Korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki erkek kardeşini döverek öldürdü: Cinsel istismar çıktı
Korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, 4 yaşındaki erkek kardeşini döverek öldürdü: Cinsel istismar çıktı
Sibel Kirer kimdir kaç yaşında Emrah'ın eşi ne iş yapar, mesleği nedir?
Sibel Kirer kimdir kaç yaşında Emrah'ın eşi ne iş yapar, mesleği nedir?
YKS başvuru ücreti 2022 kaç para oldu AİS ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı?
YKS başvuru ücreti 2022 kaç para oldu AİS ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı?
Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor
Boş baklava satışı olay oldu fiyatını duyan sıraya giriyor
Sinop'ta köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi! Hayatının şokunu yaşadı: Benim canım çok yandı
Sinop'ta köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi! Hayatının şokunu yaşadı: Benim canım çok yandı
13 personel alınacak! İşte ilana son başvuru tarihi
13 personel alınacak! İşte ilana son başvuru tarihi
İstanbul'da FETÖ operasyonu Bylock kullanıcısı 21 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu Bylock kullanıcısı 21 kişi yakalandı