Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' misillemesi! 'Faturalarınızı düzenli ödeyin'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemiyorum" çıkışı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki sürtüşmeyi tekrar alevlendirdi. İmamoğlu'nun yönetiminde İSKİ, İstanbullulara öyle bir mesaj attı ki, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yine operasyon çekti" dedirtti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı çekilmesi artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışı son günlerde küllenmiş gibi gözüken çekişmenin alttan alta sürdüğünü ortaya çıkardı. İstanbul'un su dağıtımını yapan İSKİ, abonelerine "Faturalarınızı zamanında ödeyin" mesajı atmasının zamanlaması dikkat çekti. İstanbullulara gönderilen İSKİ mesajı, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

İSKİ'nin elektrik maliyeti 1.3 milyar liradan 3 milyar liraya çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ''2022 yılı için hesapladığımız elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla 3 milyar TL’ye yükselmiştir. İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Elektrik faturalarıyla birlikte su faturası da ödemeyin çağrıları...

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturalarıyla birlikte su faturalarını da ödememe çağrısı yaptıklarının görüldüğü belirtildi.

İSKİ'nin uyguladığı su tarifesinin diğer büyükşehirlerle kıyaslandığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ’nin uyguladığı 5,56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır." ifadeleri kullanıldı.

Faturalarınızı düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz

İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği ve bunun da İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul’da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup, son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."