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Manavgat'ta 5 yıldızlı otellerin sahilinde bulundu belediye cesedi kepçeyle aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otellerin sahilinde bulundu belediye cesedi kepçeyle aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde telef edilmiş domuz bulundu. Domuzun, domuz taşıyan yük gemisinden düştüğü veya öldükten sonra atıldığı tahmin ediliyor.

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Dün akşam saatlerinde Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerin sahilinde balık avlayan vatandaşlar sahilde boylu boyunca yatan telef olmuş domuzla karşılaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine sahile giden Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahilden kepçe ile aldıkları domuzu, kamyona koyarak gömmek üzere sahilden ayrıldı.

Sahildeki telef olmuş domuzun, domuz taşıyan bir yük gemisinden düşmüş veya öldükten sonra atılmış olabileceği, ya da son günlerde Manavgat’ta etkili olan yağışlar sırasında Manavgat ırmağına düşerek sürüklenip Kızılağaç sahiline gelmiş olabileceği belirtildi.

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