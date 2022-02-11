Mete Horozoğlu nerede, ne iş yapıyor? Mete Horozoğlu kaç yaşında evli mi?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yıldızı parlayan ve Nefes Vatan Sağ Olsun filmleri ile alkış toplayan başarılı oyuncu Mete Horozoğlu Türkiye'yi terketti ve ABD'ye yerleşti. Hakkında FETÖ'ye üye olma ihbarı yapıldıktan sonra yurtdışına giden Mete Horozoğlu 46 yaşında aslen Ankaralı. Mete Horozoğlu Elif Sönmez ile evli Ali adında bir oğlu var.

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Birçok dizide rol alan ve Nefes Vatan Sağ Olsun filmindeki başarısı ile alkış toplayan Mete Horozoğlu uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Mete Horozoğlu'nun ABD'ye yerleştiği ortaya çıktı. 46 yaşında olan Mete Horozoğlu, aslen Adanalı ve 2011 yılında Elif Sönmez ile evlendi. Mete Horozoğlu'nun Ali adında bir oğlu var.

Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

Bu kararın ardından ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, gazeteci Arif Hür'ün yazısına göre, genç yeteneklere online oyunculuk eğitimi veriyor. Mete Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında. ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu, bir süredir dalış eğitimi alıyormuş.

Mete Horozoğlu kimdir:

Ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçen Mete Horozoğlu, Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Yalova’da, liseyi de Karamürsel’de okudu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu olarak tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Türkiye’deki ilk profesyonel üniversite tiyatrosu olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kurdukları Tiyatro Anadolu‘da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul‘a yerleştikten sonra birçok televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. 2003-2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu‘nda, 2004-2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları’nda ve 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Semaver Kumpanya başta olmak üzere birçok tiyatroda çalıştı.